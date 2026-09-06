הזמר ליפא שמלצר ובנו, חזרו הלילה מאירוע, במהלך הנסיעה החליקו השניים עם רכב המרצדס היוקרתי ובנס גדול, הם יצאו בריאים ושלמים; "ראיתי את המוות מול העיניים, ניצלנו בנס", סיפר שמלצר ל'כיכר השבת' | תיעוד מהתאונה (חדשות חרדים)
שמוליק קליין, אחד הכוכבים העולים של המוזיקה החסידית, השיק את אלבום הבכורה שלו "שמואל א'". מבקר המוזיקה של 'כיכר השבת', נתנאל לייפר, האזין לו וחזר כדי לספר לכם האם קליין מצליח לעמוד בהבטחה הגדולה (מגזין מוזיקה)
הזמר ליפא שמלצר מארה"ב השוהה בימים אלו בארה"ק, נכנס בערב החג למעונו של מורו ורבו, הגה"צ גאב"ד מאקווא, בכדי להעניק לו גביע מכסף טהור לכבוד החג. במהלך הביקור המרגש, הפתיע הגאב"ד את ליפא והעניק לו בחזרה מתנה יקרת ערך - את גביעו האישי שהיה משתמש בו עד כה בכל שבת, תוך שהוא מאציל עליו את הברכה "כוס ישועות אשא" • צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.