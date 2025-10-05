בזמן שלמבוגרים קשה לשבת יחד, הדור הצעיר של העסקונה החסידית תפס פיקוד והרים מערך לוגיסטי חובק ארץ • נציגי גור, שלומי אמונים, בעלזא, ויז'ניץ וצאנז התאחדו סביב שולחן אחד, שירטטו את מפות התנועה של מחאת הענק וערכו תיאום קפדני • מחר בשעה 16:00 למעלה מ-1,000 רכבים יצאו מעשרות מוקדים ברחבי הארץ בדרך לכלא 10 • כל הפרטים על האזהרות, הדילמה לגבי העריקים והארטיקים שיחולקו בצמתים (חדשות, חרדים)
מנכ”ל משרד הבריאות נפגש עם כל ראשי הרשויות בהן יש מוקדי התפרצות חצבת, ואף קיים פגישה עם עסקנים חרדים בשכונת מאה שערים בירושלים | משרד הבריאות שב ומזכיר להורים: "לשלוח את הילדים לטיפול, רק במקומות מורשים" (בריאות, חרדים)