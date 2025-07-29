אלפי חסידי באבוב ציינו את יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר בעל ה'דברי שלמה' זי"ע, בצל בנו וממלא מקומו האדמו"ר מבאבוב • בליל ההילולא, לאחר תפילת ערבית, עבר הקהל להתברך • בצהרי יון ההילולא פקד האדמו"ר את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי באבוב בניו ג'רזי, ולעת ערב ערך את השולחן הטהור בהיכל בית המדרש הגדול בבורו פארק • צפו בתיעוד ענק (חסידים)
במלאת חצי יובל להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי שלמה' מבאבוב זי"ע, התאספו אלפי חסידי באבוב לשהות בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב במרכז החסידות בבורו פארק | בצאת השבת פקדו האלפים את הציון הקדוש והעתירו לישועת הכלל והפרט (חסידים)