הפנטגון פרסם בשעות האחרונות סרטונים מהתקיפות האמריקאיות נגד מטרות באיראן במהלך מבצע "זעם אדיר" | פיקוד המרכז של ארצות הברית מסר כי הכוחות האמריקניים "שולטים בשמיים בתיאום עם חיל הים", ומשמידים את יכולות שיגור הטילים הניידות של משטר איראן ב"דייקנות קטלנית" (בעולם)
״נלחם בכדורי רובים, בדרכי נועם זה לא ייפתר. כדור בראש יסיים את קיום הכובש״: כך פרסם פלסטיני תושב כפר ח׳רסה במרשתת ונעצר בפעילות לילית של לוחמי יחידת ׳חץ יהודה׳ במחוז ש"י | בעקבות הפרסום המסית, החשוד הועבר לחקירה - כוחות צה"ל חזרו לבית כדי להדביק שם מסר הפחדה (ביטחון)
שר הביטחון ישראל כ"ץ על תקיפת הלוחמין: "לא נאפשר ולא נשלים בשום פנים עם תופעות חמורות מהסוג הזה. הדבר העיקרי - אכיפה משטרתית משמעותית" |הכריז: "יוקם גוף משותף בראשות המשטרה ובשיתוף עם צה"ל והשב"כ שירכז את הטיפול בנושא" (מדיני)