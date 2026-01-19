כוחות צוות הקרב החטיבתי 188 סיימו משימה מורכבת בדרום רצועת עזה לאחר שמונה חודשים של פעילות מבצעית. הלוחמים השמידו בשיתוף יחידת יהל"ם למעלה מעשרה תוואים תת-קרקעיים, ביניהם מנהרה שבה הוחזקו חטופים, תפסו אמצעי לחימה רבים והקימו מוצבים ביטחוניים חדשים
שני מחבלים חוסלו ברצועת עזה על ידי כוחות צה"ל, לאחר שחצו את הקו הצהוב. מדובר בשני אירועים שונים | "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל (צבא וביטחון)
הרמטכ״ל הגיע היום לסיור ברצועת עזה שם אמר: ״אנחנו תוקפים בעוצמה על מנת להגן על עצמינו. מח'ירבת אח'זעה הסמוכה, פשטו על ניר עוז, רצחו וחטפו תינוקות, ילדים, נשים וזקנים. אסור לנו לשכוח לרגע את שאירע פה. בהמשך דבריו גם עקץ את ראש השב"כ המיועד כשאמר: "זו אינה מלחמה אינסופית - נפעל לקצר אותה" (חדשות ביטחון)