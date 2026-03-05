בשורה טובה לרבבות בני ישראל העולים לאתרא קדישא מירון: לאחר שנים של תכנון ומצוקה, נחנך קומפלקס התשתיות החדש והמונגש בסמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ברמה כמו בית מלון| המבנה שהוקם בשיטת 'כיפין על גבי כיפין' בפיקוח 'אתרא קדישא', פותר את בעיית הכהנים – ומעורר תהייה משעשעת לגבי הקנאים האם ישתמשו בו | צפו בתיעוד (חרדים)
תקלה חמורה בתאי השירותים במהלך טיסה טרנס אטלנטית של יונייטד איירליינס מפריז לוושינגטון גרמה לצוות האוויר לשוב בחזרה לפריז מחשש לתקלות נוספות או הצפת המטוס בפסולת | לצורך הפחתת משקל המטוס טרם הנחיתה, שפכו הטייסים 14,000 ק"ג דלק בשמי אנגליה (תעופה)
לכלוך עקשן בתוך האסלה הוא בעיה מוכרת בכל בית - אך ניתן להתגבר עליו גם ללא שימוש בחומרי ניקוי יקרים או מסוכנים | ממי סודה וחומץ דרך חומצה לימונית טבעית ועד שימוש מפתיע בקולה - אלו הטכניקות הפשוטות, הבטוחות והיעילות שיעזרו לכם להחזיר לאסלה מראה נקי ולבן לאורך זמן (בית)