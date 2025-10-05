מראות מערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר הקודש אשלג | עליה לציון בעל הסולם בהר המנוחות | מעמד תשליך, חלוקת מזונות ערב יום הקדוש , תפילת מעריב במוצאי יום הקדוש, הבדלה, קידוש לבנה, וטיש יארצייט שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו בעל ה"סולם" זיע"א (חסידים)
האדמו"ר מאשלג ערך ביקור רב רושם אצל האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין המבקר בשבועות אלו בארה"ק, והציג את הכרך החדש של פירוש "בני היכלא" על הזוהר הקדוש, המבוסס על דרכו של בעל הסולם | האדמו"ר עיין זמן ניכר בספר החדש תוך שהוא מביע התרגשותו והתפעלותו | צפו בתיעוד (חסידים)