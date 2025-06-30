נס גדול בפולין: אברך חסידי מניו יורק ששכר מסוק כדי לפקוד את ציוני הצדיקים בראדושיץ ובקעריסטיר, ירד ממנו ביעדו – ודקות ספורות לאחר מכן התרסק כלי הטיס במהירות של 220 קמ"ש בלב אזור הררי ומיוער בדרום פולין | לאחר שעות של חיפושים קדחתניים בהשתתפות צבא ורחפנים, אותרה גופת הטייס – והתברר גודל ההשגחה הפרטית (חרדים)
בהיכל ביהמ"ד טשארנאביל באשדוד, נחוגה שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי החתן, נכד האדמו"ר, בן לחתנו הרה"ג ר' ישראל הורונצ'יק מראדושיץ בית שמש, עם הכלה בת עם בת האדמו"ר מראזלא | בשמחה השתתפו רבים מרבני העיר, וכן מקרובי המשפחה ובראשם האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (חסידים)