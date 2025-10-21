חגי ומועדי תשרי עברו על כלל חסידי ניקלשבורג בהתרוממות הנפש בצילו של מנהיגם הרוחני, האדמו"ר מניקלשבורג במרכז החסידות במונסי ניו יורק | במהלך שמחות בית השואבה פיזז הרבי עם לפידי אש בוערים לזכר המקדש, תוך שהוא מעודד השירה בעוז ובתעצומות | עם סיום עבודת הנענועים נצפה הרבי מנשק בחביבות את ארבעת מינים | בסיום טיש נעילת החג שמחת תורה, ליוו המונים את הרבי לביתו בשירה ובזימרה (חסידים)
במעמד אדיר שטרם ראתה חצה"ק 'שבט הלוי' בתקופה האחרונה, הוכנס ספר תורה חדש אל היכל הישיבה | האדמו"ר יצא מגדרו, ופיזז באופן נעלה לכבוד התורה כשהוא זורק בשיאו אבוקות אור לפני בנין הישיבה | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם יוסי לוי שזכה להשתתף במעמד (חסידים)