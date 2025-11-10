שוטרי תחנת לוד עיכבו בשעות הבוקר המוקדמות בחור ישיבה בשכונת אחיסמך, ובבדיקה נמצא כי הוא רשום כעריק • עשרות תושבים ובחורי ישיבות הוזעקו למקום • זמן קצר לפני הגעת המשטרה הצבאית שוחרר הבחור, והמתפללים פרצו בשמחה
זעקת אש: המשפיע החסידי הגאון רבי מנשה ישראל רייזמן בביקורת חריפה נגד ראשי הישיבות – "איפה העצרת על הבחורים שהופקרו ברחוב? הנשמות האלו מתגלגלות!" | המשפיע: "הטרגדיה בעצרת היא רמז מהקב"ה על הנשמות הכואבות" | הדברים המלאים (חרדים)
מאות חרדים מקהילות "היישוב הישן" בירושלים, בראשות אדמו"רים ורבנים הפגינו מול שערי כלא 10 במחאה על מעצר שלושה בחורי ישיבה שלא התייצבו בלשכות הגיוס. המחאה הסתיימה בחסימת כבישים וקבלת עול מלכות שמים (חרדים)
בצה"ל עדכנו הערב, כי השבוע יחלו בשליחת הזימונים לעולם התורה, הזימונים ישלחו במספר פעימות בחודש הקרוב - עד להשלמת זימון כלל 54,000 הצווים | גורמים בכירים בצה"ל אמרו הערב לכתבנו, כי בשונה מפעמים קודמות, הפעם, צה"ל מתכוון לאכוף את הצווים במספר דרכים (חדשות חרדים)