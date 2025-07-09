המונים השתתפו בסעודת ההילולא המרכזית של הצדיק מרעננה, רבי רפאל אדרי זצ"ל, במלאת ארבע שנים להסתלקותו | המעמד נערך בהשתתפות תלמידיו הרבים, בראשות הגה"צ רבי שמואל הוברמן ורבנים נוספים | במהלך הערב עבר הקהל לקבלת 'כוס של ברכה' מגביעו של הצדיק (חרדים)
המונים השתתפו בהילולת הצדיק מרעננה רבי רפאל אדרי זצ"ל | הסעודה התקיימה באולמי 'ונישן' בפ"ת בהשתתפות אלפים בראשות בנו הגה"צ רבי שמואל | כן השתתפו במעמד - רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור בכירים שבאו לכבד את המעמד לכבוד הצדיק | במהלך הערב עברו הקהל לקבלת 'כוס של ברכה', מגביעו של הצדיק בעל ההילולא זי"ע (חרדים)