26 שנה לאחר הנחת אבן הפינה על ידי האדמו"ר זצ"ל, יוצא לדרך פרויקט שדרוג מקיף בבית המדרש הגדול • הקומה התחתונה תשופץ מהיסוד, וההיכל יקבל פני שיש ותאורה חדשה • הנגיד ר' יונתן הכהן שטראססר נושא בעלויות • העבודות צפויות להסתיים לקראת הימים הנוראים
לרגל יום פטירתו של הרה"ק רבי דוד מראחמיסטריווקא זצ"ל, שחל בתאריך י"ג תמוז – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של צדיק אמת שהענווה הייתה נר לרגליו | מדוע הלך רבנו ללא משמשים? ומה העיד עליו הרה"ק ר' שלמה'קע מזוועהיל זי"ע? | וַיְהִי דָוִד לְכָל דְּרָכָיו מַשְׂכִּיל (יהדות ואקטואליה)