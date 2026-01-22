דאגה עצומה בעולם החסידות והחסד נוכח ההתדרדרות החמורה במצבו הרפואי של האדמו"ר הנגיד מהורדנקא, המאושפז בשבועות האחרונים • בשעה האחרונה חלה קריסת מערכות, ובחצרות החסידים קוראים לציבור לקרוע שערי שמים לרפואת רבי יצחק אריה בן חנה (חסידים)
ירושלים לבשה חג: המוני חסידים נטלו חלק בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, והאדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל • הכלה - נכדת האדמו"ר מהורדנקא נציב תלונות הציבור בעיריית בני ברק • האדמו"רים לבית קרעטשניף סיגעט פיארו את השמחה הראשונה מאז הסתלקות אביהם זצ"ל | צפו בתיעוד (חסידים)
קהל המונים נהרו בסוף שבוע האחרון לשוש ולשמוח בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר הנגיד מהורדנקא שנערכה בעיר התורה והחסידות בני ברק | בשמחה בלטה השתתפותם של עשרות אדמו"רים ורבנים לצד המוני גבאי צדקה מכל רחבי ארה"ק | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
קהל החוגגים באולמי 'ארמונות פרידמן' שפשפו עיניהם אמש בהתרגשות, כשהבחינו שהרבי מהורדנקא, הרה"צ רבי אריה הגר, נציב תלונות הציבור בעיריית בני ברק, לבש לראשונה בגדי מלכות בנישואי בתו | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים רמי מעלה (חסידים)