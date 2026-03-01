התרגשות רבה בקרב בוגרי ובני הישיבה הגדולה באר יצחק - טלזסטון עם התחלת שיפוץ והרחבת בנין בית המדרש | בסוף שבוע שעבר נערך מעמד העברת בית המדרש והעברת ספרי התורה לקומת ה'עזרת נשים' לתקופת השיפוץ, ואי"ה כבר בזמן אלול הבעל"ט יחנכו את בית-המדרש החדש שהחל להבנות בימים אלו כיאה לכבודה של תורה (עולם הישיבות)
אחרי שנה של עמל התורה תחת ימי מלחמה ואתגרים, יצא עולם הישיבות ל"בין הזמנים" כדי לנוח ולאגור כוחות | במהלך ימים אלו, נוהגים בעולם הישיבות לערוך קעמפים לתלמידיהם המסודרים עם תוכנייה מדוקדקת - כאשר תוכניות החברה והתחרויות הם פסגת החוויה וההווי | כישרונות מתגלים, אנרגיות מתפרצות, לצד שמחה ואווירה שאין לתאר | עם תום החופשה, יצאנו לסקר את ההווי הקסום שבקעמפים | וגם, בכירי ה'שופטים' בתחרויות מספרים על החוויה מהזווית שלהם • פרויקט מיוחד (עולם הישיבות)