בחצה"ק מיאלען חגגו ברוב שמחה את שמחת החלאקה לינוקא, בנו בן השלוש של האדמו"ר הנערץ, בשילוב סעודת מצווה לרגל יומא דהילולא של הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זי"ע | בסיום המעמד חילק חתן החלאקה, שהתחדש בבעקיטשע כמנהג הבנש"קים, מיני מתיקה לכלל ילדי החסידות שעברו לפניו בסך (חסידים)
לרגל הילולת אביו האדמו"ר הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זי"ע, פקד האדמו"ר מפרמישלאן את הציון הקדוש באוהל בית קרעטשניף ברחובות, האדמו"ר השתפך בתפילה ע"י הציון הקדוש, תוך שהחסידים מזמרים ניגוני רגש בניצוחו של האדמו"ר שהיה אחוז שרעפי קודש לעת זו (חסידים)