קהל רב השתתף בשמחת בר המצווה לנינו של זקן רבני תוניסיה, הגה"צ המקובל רבי דן מרדכי הכהן זצ"ל, נכדו הבכור של הגאון רבי חי הכהן, רב העדה התוניסאית בירושלים | במהלך השמחה העניקו חברי מכון 'ממלכת כהנים' לחתן המצוות מתנה ייחודית, הכוללת כל ספרי זקנו הרב זצ"ל | צפו בתיעוד (חרדים)
בירושלים ציינו השבוע חמש שנים להסתלקותו של הגה"צ רבי דן מרדכי הכהן זיע"א • גדולי ישראל פיארו את שולחן המזרח בהילולא המרכזית • במהלך המעמד נחשף החיבור החדש "זכרון דברים" מכתב ידו של בעל ההילולא • שבת תענית דיבור ועליה לציון (חרדים)