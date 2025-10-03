צפו בתיעוד מרגעי קודש נעלים מהיכלה של חצה"ק סאדיגורה עם ערוב היום של יום הקדוש, בעת נעילת שער, כשהאדמו"ר יצא מפתח חדר התפילה של אדמו"רי החסידות, ופני קודשו נלהבים תוך שהוא מעודד את השירה והזימרה בעוז, בבחינת 'כִּי כְבָר רָצָה הָאֱלֹהִים אֶת מַעֲשֶׂיךָ' (חסידים)
באירוע מרגש שטרם ראתה חסידות 'שומרי אמונים', חגגו ילדי החמד את מסיבת ה'חומש סעודה' בת"ת הכלל חסידי 'זרע חיים', יחד עם ההורים והסבים הנרגשים| רגע לפני סיום המסיבה, פצח מנהל הת"ת יחד עם המלמדים בריקוד סוער לפני התלמידים, וזאת לקראת סגירת ה'תלמוד תורה' בשנה הבאה| לעת עתה לא יפתח הת"ת את שעריו עד להודעה החדשה | במעמד השתתפו מספר רבנים שלהם נכדים בת"ת (חרדים)