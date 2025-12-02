בעולם שבו מוניות אוויריות כבר אינן מדע בדיוני, LEO Flight מציגה חזון נועז עוד יותר: כלי טיס אישי, חשמלי וקומפקטי, שאפשר לאחסן בגראג' ולטעון בבית | Solo מבטיח חוויה שמזכירה אופנוע מעופף, ללא פרופלורים חשופים או צורך ברישיון טיס | זהו הצעד הראשון לעידן שבו השמיים יהפכו לנתיב תחבורה - לא רק לחברות גדולות, אלא לכל אדם שרוצה לעוף מעל הפקקים (רכב)
שוטרי מחוז מרכז עצרו היום בנתב"ג תושב רמלה כבן 16, הנוהג ברכב במסגרת "עבודתו בחופש הגדול", מבלי שהוציא רישיון נהיגה מעולם | המשטרה: "הקטין ומעסיקו עוכבו לחקירה, ובסיומה זימנו את שניהם לבית הדין לתעבורה" (משטרה)