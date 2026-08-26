בבלי

עוד כתבות על הרב חיים שמעון רביע:

לקראת ראש השנה תשפ"ה

ערב ראש השנה

נָגִיל וְנָשִׂישׂ בְּזֹֹאת הַתּוֹרָה
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר