כמנהגם מידי שנה לקראת הימים הנוראים, הגיעו השבוע אברכי כולל "תורת יוסף" בביתר עילית, יחד עם ראש הכולל הרה"ג ר' חיים שמעון רביע, לבתיהם של גדולי ישראל בעיה"ק ירושלים, כדי לשמוע דברי חיזוק והדרכה, ולקבל ברכתם לקראת השנה החדשה הבעל"ט (חרדים)
בהיכל כולל 'תורת יוסף' בביתר עילית שבראשות הרה"ג חיים שמעון רביע, נערך מעמד חלוקת תעודות לאברכי הכולל לאור הצלחתם במבחנים על כל הלכות טהרה | במעמד הופיע האדמו"ר מבוסטון המתגורר בעיר, ואחר שערך טיש לחיים, חילק פירות לקהל ויצא במחול מיוחד בפני האברכים שעלזו בעוז סביבו מתוך שמחת התורה (חרדים)