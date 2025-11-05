בית המשפט הורה להשמיד כליל טויוטה לנדקרוזר שזוהה כמזויף, לאחר שקבע כי מדובר בתופעה המסכנת את הציבור. הבעלים, שרכש את הרכב ב-80 אלף שקלים, ניסה להצילו אך נתקל בסירוב חד משמעי של השופט | פסק דין חד-משמעי (חוק ומשפט)
השר בצלאל סמוטריץ' התייחס למחבלים התקועים בשטח שבשליטת ישראל ברצועה, ואמר: "צריך להשמיד אותם בתוך המנהרות, אנחנו קרובים לזה, אחרת זו הפניית עורף ללוחמים" | על עתיד הרצועה: "לא רוצים שאמירתים ואינדונזים יסתובבו לנו בין הרגלים" (פוליטי, מדיני)
כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל, פועלים בימים אלו בצפון רצועת עזה |עד כה, הכוחות השמידו אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים צבאיים של ארגוני הטרור, בהם - מחסן אמצעי לחימה בו הסתתרו מחבלי חמאס | התיעודים המלאים (צבא)