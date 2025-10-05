בבלי

עוד כתבות על כל נדרי:

ערב יום הכיפורים

בהיכל ישיבתו

ספר תורה חדש ודמעות

בקדושה ובטהרה

נושא בפרשה
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר