הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך שהה ביום כיפור בהיכל ישיבתו בבית שמש במחיצת תלמידיו ומקבץ נגידים מארה"ב שהגיעו במיוחד מארה"ב לחסות בצילו ליום הכיפורים | בליל יום כיפור לפני מעריב נשא הפוסק את דרשתו המסורתית הנמסרת מידי שנה בליל יום כיפור בבכי תמרורים, בה עורר את התלמידים לשוב בתשובה שלימה תוך שהוא מזכיר את מאורעות השנה החולפת | צפו בתיעוד מערב היום הקדוש בצילו (עולם הישיבות)
סיקור ותיעוד מיוחד מיום הכיפורים בצל קודשו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן | במהלך יום הקדוש שהה בהיכל ישיבתו המעטירה | לקראת תפילת נעילה ביקש ראש הישיבה לזרז את בעלי התפילה שיסיימו בזמן | צפו (עולם הישיבות)
דקות אחדות טרם כניסת יום הכיפורים – יום הקדוש, צפו בתיעוד נדיר ומרומם מהיכלה של ישיבת סלבודקה המעטירה. שם, התכוננו גדולי ישראל, ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו, והגאון רבי משה הלל הירש, בסילודין ובהתרגשות לקראת היום הגדול והנורא | טרם הליכתם לבית המדרש לתפילת 'כל נדרי', נצפו ראשי הישיבה מברכים את המקורבים בכל מילי דמיטב, בהמשך נצפו ראשי הישיבה לבושים בבגדי לבן כנהוג, ברגעים מרטיטים אוחזים בידיהם ספרי תורה | הגר"ד לנדו נצפה מחזיק ספר תורה זעיר, ואילו הגרמ"ה הירש אוחז בספר תורה מפואר, שהוכנס בעבר לזכותם של ראשי הישיבה (עולם הישיבות)
פרשת
השבוע,
מטות,
אנו פותחים את הפרשה
בדיני נדרים |
מדוע מסכת נדרים שונה
בסגנונה ולשונה משאר מסכתות הש"ס? |
דבריו המחודשים של
‘התפארת ישראל’, ואיך הדברים קשורים
לתפילת ‘כל-נדרי’
שפותחת את סדר יום הכיפורים?
(יהדות,
פרשת השבוע)