מבין חילות הצבא, חיל הים נחשב כיום לפחות לוחמני, אך בשתי מלחמות העולם דווקא הזירה הימית הייתה זו שהכריעה - זהו סיפור ההטעיה הימית הגדול בהיסטוריה, כשגרמניה חיפשה ספינת תענוגות ב‘העתק הדבק’ לספינה בריטית | קרב מדמם שממנו יצאו שני הצדדים טרופים וליקקו פצעים | "יעלו שמים ירדו תהומות" (מגזין בבלי)
לרגל יוםההילולא של גדול המקובלים רבי יהודה פתיה זצ"ל, שחל בתאריך כ"ז אב –בבלי עם שורות קצרות על דמותו הפלאית של גדול מקובלי ארץ ישראל בדורותהאחרונים | על מסירות נפשו עבור כלל ישראל והמעשה המופלא של קבורת הסתרים של הצורר אבוסייפן | " אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ" (יהדות ואקטואליה)
צרפת סוערת לאחר שאדם נצפה מדליק סיגריה ממדורת כבוד תמיד הבוערת לכבודו של החייל האלמוני בלב פריז | בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נראה אדם מתכופף לעבר הקבר המפורסם ביותר בצרפת - ומדליק את הסיגריה שלו | האיש נעצר וצפוי להישפט (חדשות, בעולם)
גזירת גיוס בני הישיבות מרחפת על פני הארץ, עם הודעתו של שר הביטחון על שליחת צווים לאלפי בחורי ישיבות, וגדולי ישראל העומדים לפני המחנה להאיר את הדרך נלחמים בעוז ובתעצומות מול הגזירה, אשר עיקר מטרתה לגזול את הנפש היהודית מציבור היראים לדבר ה' | חיים רוזנבוים חוזר אל מדינות 'רוסיה', 'אוקראינה' ואף 'הונגריה', שם גייסו לצבא ללא שום דרך להשתמט, אולם גדוד אחד כן הצלחו להשתמט – ואלו גדוד ה'ט"וניקים' | מי הם הט"וניקים? היכן הסתתרו? | הסיפור המלא (מגזין בבלי)