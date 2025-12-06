עימות סוער פרץ היום בין חברי סיעת 'עוצמה יהודית' בין חברי סיעת האחות 'הציונות הדתית', וזאת על רקע התיעודים הכואבים מפינוי המאחזים בגוש עציון, שנעשו בתמיכת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' | במקביל, סמוטריץ' אמר כי הוא "לא אוהב את בן גביר" - אבל לא פוסל התמודדות משותפת בבחירות הקרובות (פוליטי)
כוחות גדולים מלווים בכלי צמ"ה פשטו בשעות האחרונות במפתיע על גבעת צור משגבי בגוש עציון בה מתגוררות 25 משפחות, והרסו את הבתים | במהלך ההריסות החלו מחאות של התושבים במטרה למנוע את ההרס, על פי הדיווחים במקום מספר פצועים בשל אלימות הכוחות | בגבעה זועמים על ראש המועצה והשר סמוטריץ': "בוגדים, רוצים לכלות את ההתיישבות" | תיעוד ענק (בארץ)
כוחות גדולים של מג"ב, צה"ל ומנהל אזרחי פשטו בשעת בוקר מוקדמת על כפר טרפון בבנימין הסמוך לישוב עטרת, החריבו את בתיהן של 2 משפחות שהתגוררו במקום והחרימו ציוד רב. ההרס בוצע שעות ספורות לאחר פיגוע ירי שהתרחש בגזרה סמוכה (חדשות)