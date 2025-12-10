תלמידי המכינה של תלמוד תורה 'תורת השם' מרמת בית שמש ד' חגגו מסיבת סידור מרגשת ברחבת הכותל המערבי | עם הגעתם לכותל קיבלו ילדי החמד כתרים מיוחדים והתפללו שחרית מרוממת | בהמשך זכו התלמידים להתקבל במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל בצלאל, שהרעיף עליהם מברכותיו והעניק להם את הסידורים החדשים (חרדים)
תלמידי כיתה א' בת"ת תורת ה' ברמה ד' בבית שמש, חגגו מסיבת חומש במעמד ראשי ישיבות ורבנים ובכירים | במהלך המסיבה פצחו ילדי החמד בשירה מרגשת לכבוד התורה, סביב הדמיית הר סיני כשעליה לוחות הברית | הנואמים הדגישו את חשיבות המעמד וברכו את ההורים שירוו נחת (חרדים)