במהלך שיעורו השבועי של רבה של אלעד הגאון רבי מרדכי מלכא, נשא דברים חוצבי להבות לחיזוקם של בני התורה המתמודדים עם תקופת המעצרים | בנאומו, חשף הרב: מדוע פרץ ראש ישיבת 'פורת יוסף' בבכי תמרורים בעיצומו של מעמד הנחת אבן הפינה לישיבה בעיר העתיקה, ומה הקשר למנכ"ל בית אבות חילוני שנותר פעור פה? | צפו (חרדים)
מרנן ורבנן גדולי הדור התכנסו לציין עשור לרשת הכוללים "חסד לאברהם" ומוסדות 'בני תורה' בביתר עילית • במהלך המעמד נשמעו דברים חוצבים על עלבונה של תורה בעת הזו • דומ"צ 'אהבת שלום' הגר"מ שוע בקריאה למנהלי המוסדות: "התשובה לקשיים היא התאמצות להגדיל את שכר האברכים" • צפו בגלריה (חרדים)