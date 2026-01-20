במהלך מעמד הענק בפילדלפיה שבארה"ב, מול רבבות משתתפים, יצא ראש ישיבת לייקווד הגר"מ קוטלר במתקפה חסרת תקדים נגד הרשויות בישראל המנסות להפוך את בני הישיבות ל"קרימינליים" | בנאום כואב הוא תיאר את המעצרים והסנקציות הכלכליות, הכריז על חזית אחידה של יהדות הגולה עם לומדי התורה בארץ, וחתם באזהרה המצמררת של זקנו הגר"א קוטלר זצ"ל: "אם ימשיכו הרדיפות - לא יהיה שלום וביטחון בארץ ישראל" (חרדים, בעולם)
קו הזינוק לכאוס? בעוד ארה"ב סוערת מהפגנות נגד סוכנות ICE, מפלגת "הפנתרים השחורים" מופיעה ברחובות פילדלפיה חמושה בנשק צבאי וברטוריקה אלימה | גורמים בממשל: הם "מעוררי אלימות" ו"מסיתים בשכר" (חדשות בעולם)