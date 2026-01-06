הצעת חוק שמבקשת להסיר מגבלות על סיוע לאזרבייג׳ן הציתה קמפיין תקיף של הארגון הארמני בארה"ב נגד ישראל ובהודעה שהוציא היום הוא שילב שפה על "מסורות יהודיות" בתוך ההתקפה | בניו יורק, ראש העיר החדש זוהרן ממדאני פתח את הקדנציה בשינויי מדיניות שעוררו סערה בקהילה היהודית | ובארמניה ציינו צעירים ארמנים את יום הולדתו של גארגין נז׳דה, דמות שמוגדרת בישראל כמשתף פעולה עם הנאצים (חדשות בעולם)
אחרי הסכם שלום היסטורי שהצליח הנשיא טראמפ להשיג בין ארמניה לאזרבייג'ן הלוחמות אחת בשנייה מזה שנים רבות, בקהילה היהודית בבאקו מברכים על ההסכם: “מכה לאיראן” | במקביל, בטהרן ובמוסקבה מביעים התנגדות חריפה להסכם ההיסטורי (חדשות בעולם)
נשיא ארצות הברית טראמפ, שיתף נאום שנשא נשיא אזרבייג'ן, בו הוא שיבח את טראמפ | סנאטורים ודיפלומטים מדגישים את חשיבות הקשרים בין באקו לירושלים, ורואים חשיבות בברית משולשת בין וושינגטון, באקו וירושלים (חדשות בעולם)