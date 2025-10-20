במלאות 14 שנים להסתלקותו לשמי מרום של פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, פקדו המונים את קברו במרומי הר המנוחות • בנו, הגרב"ד אלישיב, ערך סיום מסכת בכולל "תפארת בחורים" ומסר שיעורים מיוחדים • המקובל הגר"י הלל נשא דברי חיזוק לאברכים, והמשגיח הגר"ד סגל העתיר בדמעות על הציון לישועת הכלל והפרט • צפו בתיעודים (חרדים)
ביום הילולת פוסק הדור מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, נערך סדר לימוד מיוחד בבית מדרשו 'תפארת בחורים' בשכונת מאה שערים בירושלים | בסדר השתתפו בניו הרבנים הגאונים רבי משה ורבי בנימין דוד, אשר חיזקו את ציבור הלומדים בדברי זיכרון והתעוררות | לאחר מכן עלו בני המשפחה וקבוצת תלמידים לציון הקדוש בהר המנוחות, שם העתירו בתפילה לישועת הכלל והפרט (חרדים)