בעיר הקודש ירושלים נערכים לקראת יום ב' מנחם אב בו יציינו את יום היארצייט הרביעי למרא דארעא קדישא, גאב"ד בד"ץ 'העדה החרדית', הגה"צ רבי יצחק טוביה וייס זצ"ל, בעל 'שערי טוביה'| כל הפרטים על סעודות ההילולא, סיום הש"ס והעליה לציון (חרדים)
המוני בני היהדות החרדית, בראשות אדמו"רים, מנהיגי קהילות הקודש וחברי הבד"צ, רבנן ותלמידיהון התכנסו ליומא דהילולא השלישי של בעל ה'שערי טוביה' - גאב"ד 'העדה החרדית', הגה"צ רבי יצחק טוביה וייס זצ"ל | תחילה התקיימה עצרת זיכרון והתעוררות בהיכל הישיבה הגדולה 'חכמת התורה', לאחר מכן עלו לציונו בהר הזיתים ובהמשך הסבו לסעודת הילולא (חרדים)