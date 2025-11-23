למרות ימי הסערה והגזירות המאיימות על עתידנו, עולם התורה רושם פריחה חסרת תקדים • למעלה מ-6,000 בחורים עומדים בפני שלב המבחנים והקבלה, כשההורים והצוותות דרוכים לקראת הישורת הסגירה הסופית • 'בבלי' בצלילת עומק אל היכלי הישיבות: מי הרחיבו את השורות ומי נלחמות על איכות? (עולם הישיבות)
אחרי שנה של עמל התורה תחת ימי מלחמה ואתגרים, יצא עולם הישיבות ל"בין הזמנים" כדי לנוח ולאגור כוחות | במהלך ימים אלו, נוהגים בעולם הישיבות לערוך קעמפים לתלמידיהם המסודרים עם תוכנייה מדוקדקת - כאשר תוכניות החברה והתחרויות הם פסגת החוויה וההווי | כישרונות מתגלים, אנרגיות מתפרצות, לצד שמחה ואווירה שאין לתאר | עם תום החופשה, יצאנו לסקר את ההווי הקסום שבקעמפים | וגם, בכירי ה'שופטים' בתחרויות מספרים על החוויה מהזווית שלהם • פרויקט מיוחד (עולם הישיבות)