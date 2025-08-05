המונים פקדו ביום חמישי האחרון (ב' אב) את ציונו של המקובל הגה"צ רבי יוסף צובירי זיע"א, מגאוני רבני תימן בדור האחרון, בבית העלמין ירקון • בין הפוקדים נצפו רבנים וגדולי תורה, ובראשם חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, גאב"ד 'יורה דעה' • ההמונים העתירו לישועת הכלל והפרט (חרדים)
אחרי כמעט שנתיים של מלחמה מתמשכת, בין הזמנים הזה הוא זמן טוב לצאת ולהתאוורר, לאסוף כוחות ולרפאות קצת את הנפש | כיוון שלא כל הציבור מחזיק ברשותו רכב, ורבים הם המשתמשים בתחבורה הציבורית, יצאנו לבדוק עבורכם את אתרי הטבע הנגישים גם בתחבורה ציבורית ואף בדקנו את מסלולי הנסיעה המומלצים כדי להגיע אליהם | מסלול באוטובוס - החלק הראשון (בין הזמנים)