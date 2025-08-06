12 בני אדם נהרגו בהתרסקות מטוס בעיירה באטלר במיזורי שבארה"ב | ההתרסקות התרחשה בסמוך לנמל התעופה המקומי "באטלר מנוריאל" | המשטרה מסרה כי "בשלב זה, הדיווחים מצביעים על כך שכל הנוסעים נספו" | הקורבנות כוללים 11 צנחנים שהתכוונו לבצע צניחה חופשית וטייס (תעופה)
שלושה כלי רכב הוצתו אתמול במדינת מיזורי בארצות הברית, ועל הכביש לצידם רוסס גרפיטי אנטישמי שבו כתוב "מוות לצה"ל" | המשטרה המקומית, בשיתוף ה-FBI, החלו בחקירת האירוע - שמוגדר כחשד לפשע שנאה נגד חייל צה"ל ישראלי-אמריקני שהגיע לבקר את משפחתו בארה"ב (בעולם)