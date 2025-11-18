ראש הממשלה בנימין נתניהו מברך על החלטת מועצת הביטחון של האו"ם, שאישרה את הצעת ארצות הברית להקמת כוח בין-לאומי ברצועת עזה | "ישראל מושיטה ידה לשלום ולשגשוג לכל שכנותיה, וקוראת להן לנרמל יחסים ולהצטרף למהלך להוצאת חמאס ותומכיו מן האזור" (חדשות)
מועצת הביטחון של האו"ם אישרה הלילה את הצעתו של הנשיא טראמפ להקמת כוח בינלאומי בעזה | רוסיה וסין נמנעו | בחמאס גינו את ההצעה | ההצעה כוללת נתיב להקמת מדינה פלסטינית | טראמפ: "רגע בעל משמעות היסטורית | נתניהו הבהיר: "ההתנגדות למדינה פלסטינית קיימת ושרירה ולא השתנתה כהוא זה" (מדיני)
צרפת, בריטניה וגרמניה הודיעו לאו"ם כי הן מפעילות את מנגנון הסנאפ-בק שמחזיר את כלל הסנקציות על איראן בעקבות חוסר שיתוף הפעולה לחתירה להסכם גרעין חדש | המנגנון יופעל באופן אוטומטי, ללא צורך באישור מועצת הביטחון (מדיני)