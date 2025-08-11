אלפי חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש (מוצ"ש), במלווה מלכה בשילוב סעודת הודאה שערך האדמו"ר סקולען ירושלים להודאה על הצלת זקינו הרה"ק בעל ה'נועם אליעזר' זיע"א ובנו האדמו"ר מסקולען זיע"א מבית האסורים ברומניה • א. אייזנבאך מגיש תיעוד ענק (חסידים)
במלבורן שבאוסטרליה חגגו בני הקהילה במוצאי שבת האחרון, מסיבת פרידה, בשילוב מלווה מלכה וטקס הוקרה לתלמידי ישיבת "בצל החכמה", בו הוענקו תעודות הצטיינות ל-19 בחורים שנבחנו על מאות דפי גמרא, ושי צנוע 'עט מכסף טהור'| הבחורים עולים כעת לישיבות גדולות ברחבי העולם | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
אלפי חסידי ואוהדי בית סקולען ירושלים השתתפו בסעודת ההודאה השנתית, לציון הצלת אדמו"רי החסידות בשנות קדם מגיא צלמוות • האירוע התקיים בהיכל הגדול של חסידות ויז'ניץ בבני ברק, בראשות האדמו"ר מסקולען ירושלים (חסידים)