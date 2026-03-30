חוקרים מהמכון הטכנולוגי של מסצ’וסטס (MIT) פיתחו שתל תת־עורי עם תאי לבלב מהונדסים המסוגלים לייצר אינסולין בגוף, תוך שימוש במערכת חכמה הממירה אדי מים לחמצן | בניסויים בבעלי חיים המכשיר הצליח לשמור על רמות סוכר תקינות במשך שלושה חודשים - פי שלושה מהניסויים הקודמים - מבלי להזדקק לתרופות לדיכוי מערכת החיסון (בריאות)
חוקרים באירופה הצליחו, לראשונה, להחזיר יכולת קריאה ועצמאות יומיומית לעשרות אנשים שאיבדו את ראייתם בשל ניוון מקולרי (AMD) - הגורם הנפוץ ביותר לעיוורון אצל מבוגרים | ניסוי קליני חדשני כלל השתלת שבב דק במיוחד בעין, המחליף את תאי הרשתית שנהרסו, והביא לשיפור ראייה משמעותי אצל כ-80% מהמטופלים. האם זה הצעד הראשון לקראת עידן חדש של טיפולים לעיוורון חשוך מרפא? (בריאות)
המושתל הראשון של ניוראלינק משתף בחווייתו יוצאת הדופן ועשרות מושתלים נוספים ברחבי העולם מצטרפים | אך לצד ההצלחות המהפכניות, טכנולוגיית הממשק מוח-מחשב מציגה סיכונים, שאלות אתיות ואתגרי רגולציה משמעותיים (טכנולוגיה)
ביה״ח האוניברסיטאי באופסלה שבשבדיה רשם היסטוריה רפואית: השתלת תאי לבלב מהונדסים גנטית באמצעות טכנולוגיית CRISPR הצליחה לייצר אינסולין בגופו של מטופל עם סוכרת סוג 1 – מבלי שגופו ידחה את ההשתלה וללא צורך בתרופות לדיכוי המערכת החיסונית | ההישג פותח פתח למהפכה עולמית בטיפול במחלה הפוגעת ביותר מ–8 מיליון אנשים (בריאות)