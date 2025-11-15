מתנדבי יחידת החילוץ עציון יהודה השלימו הערב את חילוצה של צעירה בשנות העשרים לחייה, שנתקעה עם רכבה באפיק נחל תקוע שבמדבר יהודה בזמן מזג אוויר סוער. הצעירה יצאה לנהיגת שטח באזור, אך הגשמים העזים שהחלו לרדת הפכו את הדרך בכניסה לנחל לחלקה ומסוכנת והותירו אותה ללא יכולת להתקדם או לסגת | כך היא חולצה (חדשות)
"טמפרטורות גבוהות", "עומסי חום קיצוניים" ועוד ועוד שמות לקטסטרופה האקלימית ששוררת במחוזותינו מתחילת השבוע, אבל זה עוד כלום לעומת מה שקורה בעולם | מהי הטמפרטורה הכי גבוהה שנמדדה בעולם והיכן? מהו המקום החם שאפילו החיידקים לא שורדים בו? וגם: מתי היה היום הכי חם בישראל? (מגזין)