שלושה תושבי חיפה והקריות, בני 19-21, נעצרו בחשד שהתחזו לנציגי שירות לקוחות של חברת תקשורת, הגיעו לביתה של אישה קשישה בעמק יזרעאל, משכו אלפי שקלים מחשבונה באמצעות פרטי כרטיס האשראי שלה וגנבו רכוש נוסף | המשטרה קוראת לציבור ולמשפחות לגלות ערנות • צפו בתיעוד ממצלמות השוטרים שביצעו את המעצר (משטרה)
אחרי שבועיים של מנוחה ואגירת כוחות, בין הזמנים אב מתקרב לסיומו, והיום מתחיל השבוע המלא והאחרון | לצערנו, החום כה גדול שהמסלולים והשמורות סגורות, כאשר גם חופי הים הנפרדים עמוסים עד להתפקע | במצבים שכאלה, אוצרות הטבע הן המפלט - ו"עמק המעיינות" או בשמו האמיתי "בקעת בית שאן" - משופעת באוצרות שכאלה | כדי שתוכלו לצאת ולהתרענן, סקרנו עבורכם (כמעט) את כל המעיינות והנחלים שבעמק, תהנו! (בין הזמנים)