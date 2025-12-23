טרגדיה קשה: הלילה הלך לעולמו הרה"ג רבי אהרן מאיר קרביץ זצ"ל, והוא בן 68 בפטירתו • המנוח, שלמד בישיבת "חברון גאולה", זכה לקרבה נדירה אצל מרן ה'סטייפלר' ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל עוד לפני "עידן הגבאים" • הותיר אחריו בן יחיד ונכדים • מסע ההלוויה היום בירושלים (דיין האמת)
לרגליום פטירתו של הרבי מהורנוסטייפל זצ"ל, שחל בתאריך כ"באלול – בבלי עם שורות קצרות על דמותו של אדמו"ר חסידי נודע בשערים |על גדלותו בתורה וחילופי מכתבים עם כל גדולי עולם | "קח אישה ענייה ותזכה לבן יגע בתורה" - הברכה שבזכותה נולד מרן הסטייפלר זצ"ל | "צדיק גוזר" (יהדות ואקטואליה)
השבוע ציינו 40 שנה להסתלקותו של הגאון הסטייפלער זצ"ל | ביום ההילולא נערך יריד ספרים ייחודי מספריו הק', ונמכרו סטים שלמים בניגוד לכל השנים | כן מסר נכדו שיעור מיוחד, והמונים פקדו את הציון הק' בבני ברק (חרדים)
לרגל
יום פטירתו של מרן "הסטייפלר"
זצ"ל
שחל בתאריך כ"ג
אב – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו
הפלאית של גאון וקדוש שהפך ‘לתל-פיות’
וישועות בקרב הארץ |
על הליכותיו בקודש, ניצול 'הזמן' וגינוני החסידות שנהג בשבת |
"מבקשי פניך"
(יהדות ואקטואליה)