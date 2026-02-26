משרד הביטחון חתם על עסקת ענק לשיקום מערכות הכוח של טנקי המרכבה. המהלך האסטרטגי, בעלות של למעלה מ-130 מיליון ש"ח, נועד להבטיח שמפלצות הפלדה של צה"ל יישארו קטלניות ומוכנות להכרעה בכל זירה תחת אש | צמצום התלות במקורות חוץ (צבא וביטחון)
במהלך תחקירי המחדל של הטבח, צה"ל נדהם לגלות כי מחבלי החמאס הצליחו להשבית טנקים בעוטף עזה ואף ניסו להשתלט עליהם ולהסיעם לרצועה | התברר כי ארגון הטרור אסף במשך שנים פרטי מידע רגיש שהועלו על ידי חיילי צה"ל לרשתות, מידע שבסופו של דבר אפשר לארגון לגבש כוח נוח'בה מיומן, שהודרך כיצד להשבית טנקי מרכבה סימן 4 ואף להפעיל אותם (חדשות, צבא)