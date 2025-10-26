ביקור נרגש ערכו משלחת מכובדת של ראשי ישיבות ורבנים בולטים מארצות הברית, במעונו של האדמו"ר מצאנז בקריית צאנז בנתניה | במהלך הביקור הרחיבו הרבנים אודות העניין של קירוב לבבות לאביהם שבשמים | בסיום הביקור ליווה האדמו"ר את המשלחת עד לרחובה של עיר (חסידים)
בא הרוג ברגליו: איש הטרור חליל אל אחיה שעומד בראש חמאס חו"ל, הוא האיש שמייצג את חמאס בשיחות שיחלו הערב בקהיר | לפי דיווח בערוץ חדשות ערבי, על חליל אל-חיה הוטל תפקיד כפול: עסקה עם ישראל ויצירת אחדות פנים-פלסטינית | בקהיר כבר מתכוננים להגעתו של האיש שישראל ניסתה לחסל, עם אבטחה מקסימלית (חדשות)
שר החוץ גדעון סער נאם היום בפני המשלחת הגדולה אי פעם של מחוקקים מארה״ב שהגיעה לארץ ואמר בין היתר: "סאנצ׳ס והשרים הקומוניסטים של ממשלת ספרד מעודדים אלימות. הנרמול של אלימות פוליטית מאיים על כל מה שאנו עומדים למענו. זה חייב להסתיים עכשיו!" (חדשות בעולם)
בארבעת החודשים הקרובים תגענה לישראל קרוב ל-400 משלחות ברחבי העולם, שיסייעו לישראל במאבקה נגד הנרטיב השקרי והבזוי שנעשה לה בעולם בעקבות המלחמה בעזה | המשלחות יכללו, אנשי ממשל, נבחרי ציבור שונים, משפיענים, אנשי דת, תרבות וספורט, אנשי אקדמיה וכמובן עיתונאים | כל הפרטים (בעולם)