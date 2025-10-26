בבלי

עוד כתבות על משלחת:

מוציא יקר מזולל

ישפר את ההסברה בעולם?

בא הרוג ברגליו

"חייב להסתיים עכשיו!"

תגיע 'רכבת אווירית' לישראל
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר