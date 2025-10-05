תיעוד ענק מעשרת ימי תשובה, ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצה"ק צאנז | החל מבדיקת אתרוגים ולולבים | אמירת סליחות באשמורת הבוקר ומנהג הכפרות ושחיטתה בערב היום הקדוש, ובהמשך בעריכת השולחן הטהור | הבדלה וקידוש לבנה במוצאי יום הקדוש | קבלת קהל עם קודש תלמידי הישיבות מנתניה ומחיפה | גאב"ד מאקווא בקו"פ | משה גולשטיין תיעד את הרגעים המרוממים ומגיש גלריה (חסידים)
צפו בתיעוד מחצה"ק סקולען לייקווד מערב ומוצאי יום הכיפורים בצל קודשו של האדמו"ר | החל מאמירת תשליך, עריכת מנהג הכפרות במעון קודשו, בשחיטת התרנגול, בחלוקת מיני מזונות לאחר תפילת שחרית ובהבדלה בצאת הצום (חסידים)
שעות ספורות קודם כניסת היום הקדוש, ראש מוסדות 'יצחק ירנן' המקובל הגאון הרב יצחק ברדא ירד ללב הים באשקלון לעריכת הסגולה, שנכתבה ע"י רבנו יוסף חיים זיע"א בספרו 'לשון חכמים' סימן ח', המסוגלת לכפרת עוונות בערב יוה"כ (המנהג שהולכים ביום ח' או ט' בתשרי לנהר או לים כותבים איזה נוסח על דף ואח"כ קוראים אותו מהדף ליד הים והנהר ומשליכים אותו עם אבן)• צפו בתיעוד ובוידאו (חרדים)
בערב יום כיפור, כשהאווירה בביתו רוויה קדושה והתרגשות, נצפה רבה של העיר בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, בחדר הספרים במעונו כשהוא עטוף בטלית שקוע באמירת תפילה זכה, ובהמשך בברכת קודשו לנאמן ביתו נאווה קודש (חרדים)
אנחת רווחה בקרב הנוסעים הישראלים לאחר שבית המשפט ביוון דחה את בקשת פקחי התעופה ביוון להצטרף לשביתה הרחבה במדינה מחר (ערב יום כיפור), וכ-70 טיסות של ישראלים ייצאו כמתוכנן | עם זאת, בתחבורה הציבורית ביוון השביתה ככל הנראה תצא לפועל | כל הפרטים (תעופה)
אם יש עניין להגביר את תחושת העינוי בצום, כאשר ייתכן שאחת ההשלכות לשאלה זו תהיה, האם מותר לקחת כדורי קל צום, העוזרים לעבור את הצום בקלות, ולמעשה מפחיתים את רמת העינוי? עוד נעסוק בשאלה, האם מותר לגעת באוכל בצום (אקטואלי)