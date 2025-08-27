ישיבת 'ברית יעקב' הירושלמית, מגדולות הישיבות בעולם התורה הספרדי, נכנסה לזמן אלול עם 360 תלמידים בהיכל מלא. הישיבה, בנשיאות הגאון הצדיק רבי מיכאל טולידנו שליט"א ובראשות האחים הגאון רבי יצחק והגאון רבי שלמה טולידנו שליט"א, נפתחה בעמל תורה ובשקידה מרוממת
ישיבת 'ברית יעקב' בעיה"ק ירושלים, אחת מישיבות הדגל של עולם התורה הספרדי, פתחה השבוע את 'זמן אלול' עם 360 תלמידים | הישיבה, בנשיאותו של הגאון הרב מיכאל טולידנו, ובראשותם של האחים הגאון הרב יואל טולידנו והגאון הרב שמואל טולידנו, נראתה מלאה מפה לפה, כשהבחורים החלו במסע הלימוד וההתעלות לקראת ימי הרחמים והרצון | צפו בתיעוד מתוך ההיכל (עולם הישיבות)