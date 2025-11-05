הלילה, המפלגה הרפובליקנית רשמה הפסד גם בניו ג'רזי, שם הובס המושל ג'ק צ'יאטראלי הרפובליקני למתמודדת הדמוקרטית | במהלך של הרגע האחרון, קרא הנשיא טראמפ ללומדי הישיבה "בית מדרש גבוה" בלייקווד לצאת לקלפיות ולהצביע עבור המושל המכהן, אך לבסוף כאמור הוא הובס (בעולם)
בעקבות נזקי ההצפות הקשות ביוסטון ולאחר שנים של השקעה במיגון וניקוז, מציע אילון מאסק פתרון טכנולוגי חסר תקדים: בניית שתי מנהרות ענק בסכום מוערך של 760 מיליון דולר בלבד – הרבה פחות מהעלויות הגבוהות של הפרויקט הרב-שלבי שמובילה העיר עד כה | הפרויקט, אותו מקדם מאסק בשותפות עם חבר הקונגרס וסלי האנט, עורר סקרנות והתלהבות בקרב מנהיגי מדינה וגורמים מקומיים, אך גם ביקורת מצד מהנדסים ואנשי מקצוע (בעולם)