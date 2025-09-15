בהיכל ישיבת מהרי"ט בבני ברק, נערך מעמד תחילת כתיבת אותיות לספר תורה שיוכנס ברוב פאר אל היכל הישיבה נדבת הרה"ח ר' צבי שלום פרקש | את המעמד פיאר ראש הישיבה, הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, שנשא את המשא המרכזי לפני בחורי החמד שחזו במעמד | לציין שהבחורים התכוננו למעמד בלימוד חמש שעות רצופות | צפו בתיעוד (חסידים)
בישיבת מהרי"ט בבני ברק נפתח הזמן החדש, עם 30 תלמידים חדשים שמתחילים את לימודיהם בישיבה הגדולה | הישיבה, שנפתחת השנה לראשונה, יעמוד בראשות הרה"צ רבי חיים צבי מייזליש, שנשא משא מיוחד לרגל פתיחת הזמן, לאחר שהתלמידים קיימו "סדר הכנה" | צפו בתיעוד מהיום הראשון של הזמן (עולם הישיבות)