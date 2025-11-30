בשמחת שבע הברכות לבן ראש ישיבת 'מגדל עוז' הרה"ג ר' יחזקאל אתרוג, נשא דברים המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, בדבריו, התייחס המשגיח למצב השעה הקשה ולתקופה המאתגרת שבה אנו נמצאים, ואמר: כאשר אנו רואים את פריחת עולם התורה המדהימה ואת ההתרחבות הבלתי פוסקת של בתי המדרש והישיבות, אנו רואים בחוש כי "הקב"ה לא פשט את הרגל", וכי התורה לעולם עומדת ומתקיימת, כדברי הכתוב: "ואני זאת בריתי אותם אמר ה'" | צפו בתיעוד (חרדים)
גדולי ראשי הישיבות לצד מרביצי תורה ומאות בחורים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן בן ראש ישיבת וראש הכוללים 'מגדל עוז' הגאון רבי יחזקאל אתרוג | בראש המסובים נצפה מנהיג עולם הישיבות ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, והמקובל הגה"צ רבי שמעון גלאי | צפו בתיעוד ענק (חרדים)