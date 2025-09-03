אבל כבד ירד על היישוב נריה לאחר שקהילת היישוב הודיעה היום על פטירתו של הקצין איתן ישראל קנטמן ז"ל, בן 23 ותושב היישוב | איתן ז"ל הוא בנם של בניה ונעמה קנטמן, ואחיהם של אלקנה, תמר, יאיר, יונתן ומשה אחיה | פרטי הלוויה והשבעה יימסרו בהמשך (צבא)
לפני הוצאת תוכנית מרכבות גדעון ב' לפועל, צה"ל עמל בשבועות האחרונים להעביר את תושבי העיר עזה לדרום הרצועה | בחמאס מנסים למנוע בכל הכוח את פינוי האזרחים ושיחת טלפון שנערכה בין תושב העיר לקצין מתפ"ש, חשפה את פעולות חמאס לבלום את הפינוי של התושבים, מה שיקשה על פעילות צה"ל (חדשות)