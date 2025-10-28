ברכת השנים

הערב, ז' חשוון תשפ"ו, מתחילים בני ארץ ישראל לבקש 'טל ומטר' בברכת השנים - ואם לא אמר - מעכב ומזכיר בשומע תפילה. שכח ולא הזכיר כלל בתפילה - חוזר לראש | מקבץ הלכות ליושבי ארץ הקודש, ומה דינו של בן ארץ ישראל המבקר בחו"ל? (הלכה)
כמנהגם מידי שנה בשנה, גם השנה בערב ראש השנה נפגשו שניים מגדולי רבני בני ברק, חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, והגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של העיר ב"ב. הצלם שוקי לרר, כדרכו, תיעד את הפגישה המיוחדת בבית מדרשו של רב העיר, הנמצא תחת בית מדרשו של הגר"י, כשהתברכו יחדיו בברכת השנים, לאחר שהתירו את הנדרים בפני רבני קהילותיהם (חרדים)
לשליחות מיוחדת זו לא ציפה האדמו"ר מבוהוש: היה זה בעת שביקר השבוע במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, לברך ולהתברך בברכת השנים, פנה אליו הפוסק בבקשה מיוחדת: "תמסרו לשכינה הקדושה שעם ישראל כולם צדיקים, כל מי שעזב את הדרך הוא מסכן יוצא דופן" | צפו בדברים (חסידים)