מטוס בואינג 777-300ER(SF) של חברת התעופה האמריקנית Kalitta Air ביצע תמרון Go-Around (ביטול נחיתה) במהלך ניסיון נחיתה בנמל התעופה במיאמי, ארצות הברית | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה המטוס נוגע קלות במסלול ואז ממריא מחדש, בהתאם להנחיות הבקרה (תעופה)
דרמה של ממש נרשמה אמש בשעות אחר הצהריים בשדה התעופה המפורסם בקריביים, לאחר שמטוס שהגיע מטורונטו ביצע נחיתה קשה, מה שיכל לגרום לקריסת כנף הנחיתה הימנית ולהחליק את המטוס לאורך המסלול | צוותי ההצלה המקומיים הגיבו מיד והחלו בפיזור קצף על מסלול הנחיתה, ובמקביל מגלשות החירום הופעלו וכל הנוסעים והצוות פונו במהירות מהמטוס | תיעוד (תעופה)