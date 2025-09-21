מאות ילדי חסידות פינסק קרלין, שהתאספו בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים לקראת ימי הרחמים והסליחות, זכו לשמוע דברי חיזוק והתעוררות מפי האדמו"ר | בסיום המעמד זכו כלל התלמידים לעבור מול פני הקודש לקבל דבש מבורך, בצירוף ברכה מיוחדת לקראת השנה החדשה (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון פקד האדמו"ר מערלוי את ציון התנא רבי מאיר בעל הנס בעיה"ק טבריה | הרבי הגיע למקום מלווה במשמשיו בלבד ללא חסידיו, ובמשך שעה ארוכה שפך שיח לפני שוכן מרומים למען ישועת הכלל והפרט (חסידים)
לרגל ימי הרחמים והרצון פקד האדמו"ר מערלוי את הציון הקודש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בראש קהל חסידיו | האדמו"ר נשא תפילת רבים במקום, כשהוא מעתיר בישועה עבור הכלל והפרט להיכתב בספרן של צדיקים ולכתיבה וחתימה טובה | כמו כן נשא האדמו"ר תפילה מיחדת לרפואתו השלימה והמהירה של אחיו, אב"ד החסידות בביתר הגה"צ רבי יעקב בן מרים, החולה במחלה הקשה (חסידים)