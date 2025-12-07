עוד כתבות על עצרת המיליון:
ענבי הגפן
מאסיר עולם התורה - לבניין עדי עד | הבחור אריאל שמאי התארס
חזקי שטרן
ברגשי הודיה להשי"ת, התבשר עולם התורה על שמחת האירוסין של הבחור החשוב אריאל שמאי, מתלמידי ישיבת "עטרת שלמה", שישב בכלא בשל עמידתו האיתנה על לימוד התורה – והפך לסמל של מסירות נפש ( עולם הישיבות)
"הפשעים האלו מושתקים"
זעקת אש | המשפיע החסידי מטיל פצצה: "הבחורים שמועפים לרחוב – גרוע מכל גזירת גיוס!"
חיים רוזנבוים
זעקת אש: המשפיע החסידי הגאון רבי מנשה ישראל רייזמן בביקורת חריפה נגד ראשי הישיבות – "איפה העצרת על הבחורים שהופקרו ברחוב? הנשמות האלו מתגלגלות!" | המשפיע: "הטרגדיה בעצרת היא רמז מהקב"ה על הנשמות הכואבות" | הדברים המלאים (חרדים)
אחרי "עצרת המיליון"
דרישה מרכבת ישראל: "תוודאו שנוהל ביטול רכבות - ייושם גם כלפי הופעות"
יוני גבאי
בארגון החרדי דורשים מרכבת ישראל לוודא כי הנוהל החדש של ביטול רכבות באירועים רבי משתתפים ייושם באופן שוויוני | "אם בירושלים מבטלים רכבות – גם לתל אביב אין רכבות הערב" (חרדים)
ומה הגיב על הטרגדיה בסיום העצרת?
מדוע הגר"י זילברשטיין לא רצה להיכנס לחדר המפואר בבית המלון?
חיים רוזנבוים
עוצו עצה ותופר: עצרת 'זעקת התורה' נגד גזירת הגיוס, במחיצת הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה | מדוע התפלל תפילת מנחה קודם העצרת, ולא בעצרת עצמה 'ברוב עם'? | האם בפועל בירך הגר"י ברכת 'חכם הרזים'? | ומה שורר ברכב בחזור מהעצרת הגדולה? | כך נראה סדר יומו המלא של הגר"י זילברשטיין והנהגות קדשו ביום העצרת הגדולה (חרדים)
ומי לא השתתף?
הרשימה המלאה של מאות רבנים שנכחו בעצרת המיליון | צפו בתיעוד מסכם
חיים רוזנבוים
עם סיום השבוע הסוער בציבור החרדי, בו יצאו רבבות אלפי ישראל ברחובות ירושלים לזעוק את זעקת עולם התורה הנרמס בראש כל חוצות | להלן רשימת ראשי הישיבות, אדמו"רים והרבנים שזכו להשתתף במעמד בראש קהל עדתם המפוארת, זאת מלבד הרבנים אשר יצאו לעצרת נפרדת ביום שני השבוע, בעיקר מהזרם הקנאי | וגם, קליפ מסכם מכל העצרת שאיחדה ריבוא רבבות מהציבור החרדי (חרדים)
תיעוד מרהיב ואחרון
'חכם הרזים', ממבט הרבנים: כך נראתה עצרת הענק - מהמרפסות והצמתים
חיים רוזנבוים
תיעוד מרהיב ואחרון מעצרת המיליון שהתקיימה אתמול בעיה"ק ירושלים | אדמו"רים ורבנים במרפסות, ברכת 'חכם הרזים', תפילות מרגשות, אמירת סליחות ורגעים היסטוריים מהאירוע המונומנטלי שאיחד את כל העולם היהודי בארץ ובעולם (חרדים)
בצל הטרגדיה הקשה
צוותי הרפואה וההצלה מסכמים: זה מספר המשתתפים שנזקקו לטיפול במהלך העצרת
דניאל הרץ
לאחר סיום עצרת הרבבות בירושלים, כוחות ההצלה והרפואה מסכמים את הפעילות הרבה בשטח | למעלה ממאה משתתפים נזקקו לטיפול רפואי | מתוך המטופלים, 10 נזקקו להמשך טיפול ופונו לבתי החולים במצב קל עקב חולשה, מקרי התעלפות, אירוע לב וחבלות קלות (בארץ)
ההכרזה שיצאה מהמפגש
"אף אחד אינו בעל הבית" - המפגש המרגש בין האדמו"ר מגור לראש הישיבה | צפו
חיים רוזנבוים
עם סיום העצרת נכנס האדמו"ר מגור לבית בו שהה ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, השניים שוחחו דקות ארוכות | הגרמ"צ ברגמן התבטא ואמר לאדמו"ר: אני חושב שמהעצרת הזו צריכה לצאת הכרזה שאף אחד הוא לא בעל הבית על התורה. וממילא אי אפשר לוותר על אף אחד! האדמו"ר מגור נענה על אתר בחיוב ואמר: בוודאי, אמת! | לאחר מכן התברכו זה עם זה ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חרדים)
בואש, פרשים ואלימות
עם פיזור העצרת: עימותים פרצו בין מפגינים לבין כוחות משטרה; שוטר נפצע | תיעוד
קובי רוזן
עם סיום ההפגנה, עימותים פרצו בין מפגינים לבין כוחות משטרה במקום, שוטר נפצע מיידוי אבנים ופונה לקבלת טיפול | כוחות משטרה נוספים הגיעו לאזור גשר המיתרים כדי לפנות את המפגינים שמתפרעים במקום ומוסיפים לחסום את הכביש | המשטרה הפעילה בין היתר מכת"זית נגד המפגינים במקום (משטרה)
הרחובות נצבעו שחור-לבן
מהאוויר ומהמרפסות: 49 רגעים שלא ישכחו מעצרת הענק והיסטורית
חזקי שטרן
ראשי הישיבות והאדמו"רים, השלטים שהחזיקו ההמונים, התפילה שהרעידה את הכניסה לירושלים | צפו בגלרייה מיוחדת, 49 תמונות, מהרגעים הגדולים בעצרת ההיסטורית בעד לימוד התורה (בארץ)
התמונות שמספרות הכל
מ'ירמיהו 33' ועד למרפסת של הרבי מסאדיגורה | גדולי התורה בעצרת
חיים רוזנבוים
מרחוב ירמיהו, דרך שמגר ועד המרפסת של האדמו"ר מסאדיגורה – רבבות יהודים זרמו מכל רחבי הארץ לעצרת התפילה האדירה למען לומדי התורה • האדמו"רים והרבנים נאספו למרפסות, הכבישים נסגרו, והתפילות הרקיעו שחקים • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מקיף מרגעי ההוד וההמון (חרדים)
כאיש אחד בלב אחד
מאות אלפים בראשות גדולי הדור התכנסו בירושלים - לעצרת תפילה וזעקה למען עולם התורה
נחמן שטרנהרץ
עצרת זעקה המונית למען עולם התורה התקיימה היום בכניסה לירושלים, בה השתתפו לפי ההערכות מעל 300 אלף אנשים מכל רחבי הארץ בהובלת גדולי התורה | המשטרה חסמה צירים מרכזיים, כתבת חדשות הותקפה, שוטר נפצע בתאונה בדרך לאירוע (חרדים)
מכאן הועברו הקולות
מתוך במת התפילה: רגעי התפילה והסליחות שהרעידו את ההמונים
דוד הכהן
כך נראו רגעי אמירת התהלים ופרקי הסליחות על ידי הרבנים וראשי הישיבות, גדולי התורה ומאורי הדור, בבמת התפילה המרכזית - שממנה הועברו הקולות אל המשתתפים בכל רחבי הערת
זעקת עולם התורה
"החלטותיהם נובעות אך ורק מרצון להתנכל ללומדי התורה" | אלו החלטות העצרת
חיים רוזנבוים
עצרת התפילה שהתכנסה היום ברחובה של עיר הקודש ירושלים, במעמד מאות אלפי עמך בית ישראל מכל העדות והחוגים, בראשות מרנן ורבנן רועי ישראל גדולי התורה וחכמיה וצדיקי הדור, הסתיימה בדקות האחרונות | בסיום המעמד הוקראו החלטות העצרת תוך שגדולי ישראל מביעים עם זאת את זעקתם, כאבם, ומחאתם נגד הפגיעות הקשות והחמורות בלומדי התורה אשר בארץ הקודש (חרדים)
זירה מחרידה
אסון כבד: נער בן 15 נהרג אחרי שנפל משלד בניין רב קומות לקראת סיום העצרת
מישאל לוי
כוחות החירום וההצלה נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותו של נער כבן 15 שנפל במהלך העצרת מבניין רב קומות בירושלים (בארץ)
סכנת נפשות ממש
תיעודים בלתי נתפסים מירושלים: צעירים מטפסים על מנופים ואתרי בנייה תוך סיכון חיים
יוני גבאי
מספר רב של משתתפים בעצרת התפילה נצפו מטפסים על מנופים בגובה רב, ללא מיגון ותוך סיכון חיים ממשי | תיעודים מלחיצים מירושלים (חדשות)
רגעי אחדות נדירים
תיעוד ראשוני: גדולי הדור בעצרת התפילה ההיסטורית ברחובות ירושלים
חיים רוזנבוים
בעוד רבבות מתקהלים בשערי ירושלים, אנו מגישים תיעוד ראשוני ועוצמתי מהופעתם של גדולי וצדיקי הדור – אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות – בעצרת התפילה והזעקה. בין המשתתפים נצפו אדמו"רים, רבנים, ראשי הישיבות מכל החוגים | רגעים נדירים של אחדות וקידוש השם ברחובה של עיר (חרדים)
הסרטון והאיום
"אם אתם מסוגלים": זה מה שבחר יאיר לפיד לומר על עצרת התפילה בירושלים
דניאל הרץ